İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, sosyal medyadaki örgüt yanlısı bot hesapları kuran ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda, aynı evlerde kalan 6 kaçak göçmen de yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Balıkesir’de operasyon:16 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı | Video 22.11.2023 | 14:36
05:39
Güvenlik kamerasını izledi, 6 yıllık gerçek ortaya çıktı | Video 22.11.2023 | 12:20
01:15
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video 22.11.2023 | 12:17
03:31
Kırklareli’nde 'torbacı' operasyonu: 105 kişiden 13'ü tutuklandı | Video 22.11.2023 | 12:17
00:19
Sınıfta şiddet kamerada: Genç kızı böyle darp ettiler | Video 22.11.2023 | 12:20
05:18
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 22.11.2023 | 11:47
00:36
Kontrolü kaybedince aracıyla kaldırıma çıktı! O anlar kamerada | Video 22.11.2023 | 11:42
01:49
Gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi: 4 yaralı | Video 22.11.2023 | 09:47
01:22
Ağır hasarlı cami yıkım esnasında böyle çöktü! O anlar kamerada | Video 22.11.2023 | 09:47
02:37
İstanbul merkezli 4 ilde kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı | Video 22.11.2023 | 09:11
01:27
Nevşehir'de evde 'kumar' kavgası: 5 yaralı | Video 22.11.2023 | 08:52
01:01
Kuşadası’nda otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı | Video 22.11.2023 | 08:53
01:28
Silopi’de feci kaza: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı | Video 22.11.2023 | 08:50
01:13
Nevşehir’de aynı evde yaşayan şahıslar arasında kavga: 5 yaralı | Video 22.11.2023 | 08:50
02:13
Ümraniye'de iş yeri alev alev yandı | Video 22.11.2023 | 08:50
02:24
02:32
Küçükçekmece’de iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü 21.11.2023 | 21:45
01:10
Hatay'da yarım ay görsel şölen sundu 21.11.2023 | 19:43
01:00
Sinop’ta kaygan yol kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 21.11.2023 | 16:28