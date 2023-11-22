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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video

22.11.2023 | 12:17

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, sosyal medyadaki örgüt yanlısı bot hesapları kuran ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda, aynı evlerde kalan 6 kaçak göçmen de yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleri ile bağlantılı olan ve son süreçte Türkiye'ye yönelik eylemler yapabileceği değerlendirilen bazı şüphelileri yakın takibe aldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yerleri tespit edilen zanlıların yakalanması için bu sabah düğmeye basıldı. İstanbul'da 10 ilçede 15 adrese düzenlenen operasyonda; aralarında DEAŞ yanlısı sosyal medya bot hesapları kuran ve yöneten, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen H.Ö.(51) ile Y.İ.(49) isimli kişilerin de bulunduğu toplam 13 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda, el konulan örgütsel doküman ve materyallerin dışında aynı evlerde barınan 6 kaçak göçmen de yakalandı. 6 kaçak göçmen İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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