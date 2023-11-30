Video Yaşam İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video

30.11.2023 | 10:46

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonda Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. 11 ilçede 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan, İstanbul'da faaliyet yürüten ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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