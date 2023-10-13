İstanbul’da film gibi olay: Kredi çıkartamadı diye boynundan vurdu | Video
Beyoğlu’nda bir şahıs 340 bin lira kredi borcu olan bankanın çalışanı arkadaşını çağırdığı ofisinde yeni kredi çıkartamadı diye boynundan vurdu. Kurşun boğazında kalarak yaralanan adamın boynuna tampon yapan şahıs, onu 6 saat boyunca da rehin aldı. Şahsın taksiyle ofisten gönderdiği adam hastanede tedavi altına alınırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerin yakaladığı saldırgan ise tutuklandı.
KREDİ ÇIKARTAMADI DİYE BOYNUNDAN VURDU
Ancak Cemil A. borcu yapılandırmayı başaramadı. O esnada Remzi T. bir yandan da alkol alırken, Cemil A.'dan kendisine yeni kredi çıkartmasını istedi. Ancak bankacı Cemil A. hem borcu yapılandıramadı hem de yeni kredi çıkartamadı. Bu duruma sinirlenen Remzi T., sandalyede oturan Cemil A.'nın arkasına sessizce geçerek silahla boynuna bir el ateş etti. Silahtan çıkan mermi Cemil A.'nın boynundan girerek boğazına saplandı. Olayın ardından yaralanan Cemil A.'nın boynuna tampon yapan Remzi T. onu 6 saat boyunca ofisten çıkartmadı. Bu sırada iç kanama geçiren adamın kötüleştiğini gören Remzi T. onu ofisten çıkartarak taksiyle hastaneye gönderdi.
BOĞAZINDAKİ MERMİ AMELİYATLA ÇIKARTILDI
Taksim Meydanı'na gelen Cemil A. polis ekiplerinden yardım isteyerek olay yerine gelen ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Cemil A.'nın boğazında kalan mermi çekirdeği alınırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ancak adamın beynine hasar oluştuğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.
BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırgan şahsın Remzi T. olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Remzi T. cadde üzerinde yakalandı. Şahsın ofisinde yapılan aramada ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve suçunu itiraf ederek olayı anlatan Remzi T., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın emniyette 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.
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