İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu | Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) İstanbul için uyarı yapmasının ardından kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Öte yandan yağışa İstiklal Caddesi’nde yakalanan turist ve vatandaşlardan bazıları şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.
Uyarıların ardından bugün saat 13.40 sıralarında İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.
Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur, turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.
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