İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu | Video 11.11.2023 | 14:32 Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) İstanbul için uyarı yapmasının ardından kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Öte yandan yağışa İstiklal Caddesi’nde yakalanan turist ve vatandaşlardan bazıları şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da lodos fırtınası ve sağanak yağışın etkili olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.Uyarıların ardından bugün saat 13.40 sıralarında İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur, turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.