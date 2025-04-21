İşte Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası | Video

Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, 220 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla ilk konserini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verecek.