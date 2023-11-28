İzmir'de bahis çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Sibergöz-7 operasyonu kapsamında gözaltına alınan bahis çetesi şüphelisi 53 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında bir gazetecinin de bulunduğu ve çete üyesi oldukları değerlendirilen şüphelilerin, yurt dışı kaynaklı bazı bahis sitelerinin distribütörü gibi çalıştıkları ve yüksek miktarlarda komisyon aldıkları öğrenildi.
BİLGİLERİ GAZETECİDEN ALIYORLARMIŞ
Operasyon kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, şebeke üyelerinin İzmirli gazeteci C.E.'den bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları ve bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları belirlendi. Alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları ortaya çıktı. Öte yandan operasyonda, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
ÇETENİN ÇALIŞMA BİÇİMİ DEŞİFRE OLDU
Yürütülen çalışmalar kapsamında, çete üyelerinin yurt dışı kaynaklı bazı bahis sitelerinin distribütörü gibi çalıştıkları ve yüksek miktarlarda komisyon aldıkları öğrenildi. Çete üyelerinin yurt dışındaki yasal bir bahis şirketinden bir panel satın aldıkları veya kiraladıkları, ya da kendilerinin bir site tasarladıkları, ardından da çete liderinin altında yurt dışı bahis çetesinin distribütörlüğü gibi ilçe, il ve bölge sorumluluk alanları oluşturarak yavaş yavaş yayıldıkları belirlendi.
BAKAN YERLİKAYA: "ENSELERİNDEYİZ"
Öte yandan operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonlar devam ediyor! Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek!" açıklamasında bulunmuştu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 57 şüpheliden 53'ü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:03
İzmir'de bahis çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 28.11.2023 | 08:31
00:49
Üsküdar'da hatalı dönüş yapan araç kazaya sebep oldu | Video 28.11.2023 | 08:54
04:43
Türk astrofotoğrafçı Güneş fotoğrafı ile ödül kazandı 27.11.2023 | 23:27
00:50
Tartıştığı genci sokak ortasında vurdu 27.11.2023 | 23:27
01:34
Ümraniye'de alkollü sürücünün kullandığı araç takla atarak durabildi 27.11.2023 | 23:26
00:50
Doktor evden çıkmayan kiracısına baltayla böyle saldırdı 27.11.2023 | 23:23
04:16
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak 27.11.2023 | 20:36
01:44
Ordu’da gökyüzünde renk cümbüşü 27.11.2023 | 18:12
02:36
Muş'ta şiddetli fırtına: 4 iş yerinin çatısı uçtu | Video 27.11.2023 | 16:42
05:07
03:00
Şanlıurfalı şehit son yolculuğuna uğurlandı | Video 27.11.2023 | 16:01
00:52
Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 6 tutuklama | Video 27.11.2023 | 16:01
02:07
Dorselerin zulasından kaçak sigara çıktı | Video 27.11.2023 | 15:56
01:26
Kızgın kepçe operatörü işçileri kepçeyle kovaladı | Video 27.11.2023 | 16:11
03:58
Burdur’da dağda kaybolan avcı bulundu | Video 27.11.2023 | 15:16
01:35
Polise mukavemette bulunan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 27.11.2023 | 15:47
03:29
Bartın'da kar esareti: 24 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 27.11.2023 | 14:49
02:59
00:47
18 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon | Video 27.11.2023 | 13:51
03:26
Araç yangınını çeken basın mensubuna saldırı kamerada | Video 27.11.2023 | 13:13