İzmir’de şafak operasyonu: 176 gözaltı | Video 20.03.2025 | 10:31 İzmir’de polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 176 kişi kıskıvrak yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir Emniyet Müdürlüğünce il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik dün sabah saatlerinde il merkez ve ilçe emniyetlerden 281 personelin katılımıyla operasyon düzenledi. Çalışmalar kapsamında belirlenen 110 adrese şafak operasyonun gerçekleştirilirken yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Hırsızlık, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma, dolandırıcılık ve görevi yaptırmamak için direnme gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplam 176 kişi de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.