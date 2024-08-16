İzmir'de Yamanlar Dağı'ndaki yangın evlere ulaştı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda devam eden yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü ve yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangından çıkan dumanlar ise şehir merkezini kaplarken, yangın şehrin her ilçesinden görülüyor.