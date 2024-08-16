Video Yaşam İzmir'de Yamanlar Dağı'ndaki yangın evlere ulaştı!
İzmir'de Yamanlar Dağı'ndaki yangın evlere ulaştı!

İzmir'de Yamanlar Dağı'ndaki yangın evlere ulaştı!

16.08.2024 | 14:53

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda devam eden yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü ve yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangından çıkan dumanlar ise şehir merkezini kaplarken, yangın şehrin her ilçesinden görülüyor.

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