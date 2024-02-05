İzmir'deki taksici cinayetini örnek gösterdi, küfürler savurdu: "Senin gibi adamları vursunlar!" | Video

Aydın'da skandal olay! Bir kadın, bindiği taksinin şoförü yol tarifi isteyince taksiciye hakaret ederek, öldürülen taksici Oğuz Erge'nin cinayetini örnek göstererek, “Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar, vursunlar…" dedi. O anlar kameraya böyle yansıdı.