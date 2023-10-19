"James Bond gibi bakamazsın" diyerek sokak ortasında saldırdılar | Video 19.10.2023 | 12:53 Sarıyer’de bir grup motokurye iddiaya göre, dükkanına girmek isteyen vatandaşa bize ‘James Bond’ gibi bakamazsın diyerek saldırdı. Vatandaşı sokak ortasında darbeden 5 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer Rumeli Hisarı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş, dükkanına girmek üzere yürürken kaldırımda bekleyen kuryelerle ufak çaplı tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle birlikte bir kurye, "Sen bize James Bond gibi bakamazsın" diyerek vatandaşın üzerine yürüdü.

"BİZE 'JAMES BOND' GİBİ BAKAMAZSIN"

Ardından sesini yükseltemeyeceğini de söyleyen 5 motokurye, vatandaşı sokak ortasında darp etmeye başladı. Yerde sürüklenerek kendini yumruk ve tekmelerden korumaya çalışan vatandaşın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Esnafın ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar zorlukla sakinleştirildi. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.