Jandarma 43 milyonluk dolandırıcılık ve para aklama çetesini çökertti | Video
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tunceli merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda 43 milyon liralık dolandırıcılık ve para aklama çetesi çökertildi.
29 kişilik organize suç örgütünün buldukları tarihi eserleri yurt dışında satarak yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle vatandaşlardan para talep ettikleri belirlendi. Örgütün sahte tarihi eser satma vaadiyle dolandırdıkları vatandaşları müteakiben baskı altına alarak malvarlıklarını yağmaladıkları tespit edildi. MASAK incelemesi sonucunda organize suç örgütünün elde ettiği 43 milyon liralık suç gelirini aklamaya çalıştığı ortaya çıkarıldı.
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