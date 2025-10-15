Video Yaşam Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu | Video
Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu | Video

Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu | Video

15.10.2025 | 16:34

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen "Takipli Siber Faaliyet" kapsamında, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar yayımlayarak vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sosyal medya üzerinden yayınladıkları ilanlarla vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 18 şüpheli şahıs hakkında yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde; şüphelilerin banka hesap hareketlerinde 16 milyon TL, ayrıca kripto varlık hesaplarında 130 milyon TL olmak üzere toplam 146 milyon TL tutarında işlem gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Gaziantep, Mersin, Bursa ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyonlar icra edilen operasyonlar kapsamında; Gaziantep, Mersin, Bursa ve Ankara illerinde bulunan şüphelilere ait 23 adreste arama faaliyeti gerçekleştirilerek 17 şüpheli yakalandı.

Aramalarda şüphelilere ait suçta kullanıldığı değerlendirilen 12 adet cep telefonu, 12 adet SIM kart ele geçirildi.

Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığınca "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" (TCK 158/1-f) suçunu işledikleri tespit edilen 7 şüpheli şahıs adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumlarına sevk edilirken 1 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için siber suçlarla mücadele faaliyetlerimiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu | Video 00:24
Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu | Video 15.10.2025 | 16:34
Kızının gözü önünde böyle dövüldü! O anlar kamerada | Video 00:22
Kızının gözü önünde böyle dövüldü! O anlar kamerada | Video 15.10.2025 | 16:19
Gazze ile ilgili korkunç iddia! Gerçek ölüm rakamları 700 bini buldu | Video 05:03
Gazze ile ilgili korkunç iddia! "Gerçek ölüm rakamları 700 bini buldu" | Video 15.10.2025 | 16:16
SON DAKİKA! Çekmeköy’de İETT otobüsü durağa daldı | Video 02:30
SON DAKİKA! Çekmeköy’de İETT otobüsü durağa daldı | Video 15.10.2025 | 16:16
Babasını darp edilmesini kayda alıp gözyaşlarıyla anlattı: O anlar kamerada | Video 00:20
Babasını darp edilmesini kayda alıp gözyaşlarıyla anlattı: O anlar kamerada | Video 15.10.2025 | 15:31
SON DAKİKA: Çekmeköy’de otobüs durağa girdi; yaralılar var | Video 00:42
SON DAKİKA: Çekmeköy'de otobüs durağa girdi; yaralılar var | Video 15.10.2025 | 15:13
Tuzla’da tersanede gemi tamiri sırasında patlama: 3 yaralı | Video 01:33
Tuzla'da tersanede gemi tamiri sırasında patlama: 3 yaralı | Video 15.10.2025 | 14:53
Beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01:44
Beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 15.10.2025 | 14:52
Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:42
Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video 15.10.2025 | 14:45
Antalya’da kaçak alkol operasyonu: 14 bin 884 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video 01:01
Antalya'da kaçak alkol operasyonu: 14 bin 884 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video 15.10.2025 | 14:05
Depremden sağ kurtuldu ama depresyona girdi! 3 yıldır ne banyo yapıyor, ne evden çıkıyor | Video 06:51
Depremden sağ kurtuldu ama depresyona girdi! 3 yıldır ne banyo yapıyor, ne evden çıkıyor | Video 15.10.2025 | 13:48
Dolandırıcılara kaptırdığı bir milyonluk aracını 480 bin TL ödeyerek geri aldı | Video 02:48
Dolandırıcılara kaptırdığı bir milyonluk aracını 480 bin TL ödeyerek geri aldı | Video 15.10.2025 | 13:21
Gaziosmanpaşa’da kuyumcuyu darp edip 1 kilo altın ve 300 bin lirayı böyle çaldılar! | Video 01:48
Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu darp edip 1 kilo altın ve 300 bin lirayı böyle çaldılar! | Video 15.10.2025 | 12:37
Yolcuyu, tramvayın altından kalmaktan son anda kurtaran güvenlik görevlisine teşekkür belgesi | Video 01:09
Yolcuyu, tramvayın altından kalmaktan son anda kurtaran güvenlik görevlisine teşekkür belgesi | Video 15.10.2025 | 12:20
Samsun’da KOM ekiplerinden tefecilik ve silah ticareti operasyonu | Video 01:27
Samsun'da KOM ekiplerinden tefecilik ve silah ticareti operasyonu | Video 15.10.2025 | 12:16
Motosikletli saldırganlar, içinde 4 kişi bulunan otomobili kurşunladı | Video 00:32
Motosikletli saldırganlar, içinde 4 kişi bulunan otomobili kurşunladı | Video 15.10.2025 | 11:48
Batman’da yasadışı sanal bahis operasyonu: 4 tutuklama | Video 00:33
Batman'da yasadışı sanal bahis operasyonu: 4 tutuklama | Video 15.10.2025 | 11:34
Samsun polisinden nefes kesen takip: 1 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 00:43
Samsun polisinden nefes kesen takip: 1 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 15.10.2025 | 11:11
Gaziantep’te bağ evine kaçak silah operasyonu: 6 silah ele geçirildi | Video 01:17
Gaziantep'te bağ evine kaçak silah operasyonu: 6 silah ele geçirildi | Video 15.10.2025 | 10:13
Gaziantep’te drift atan lüks aracın sürücüsüne 50 bin TL ceza | Video 00:18
Gaziantep'te drift atan lüks aracın sürücüsüne 50 bin TL ceza | Video 15.10.2025 | 10:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY