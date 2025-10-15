Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu | Video
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen "Takipli Siber Faaliyet" kapsamında, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar yayımlayarak vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Gaziantep, Mersin, Bursa ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyonlar icra edilen operasyonlar kapsamında; Gaziantep, Mersin, Bursa ve Ankara illerinde bulunan şüphelilere ait 23 adreste arama faaliyeti gerçekleştirilerek 17 şüpheli yakalandı.
Aramalarda şüphelilere ait suçta kullanıldığı değerlendirilen 12 adet cep telefonu, 12 adet SIM kart ele geçirildi.
Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığınca "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" (TCK 158/1-f) suçunu işledikleri tespit edilen 7 şüpheli şahıs adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumlarına sevk edilirken 1 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için siber suçlarla mücadele faaliyetlerimiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
