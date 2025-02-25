Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı | Video
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İzmir ve Manisa'da 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, çok miktarda uyutuşturucu madde ile tabanca ele geçirilirken, şüpheli 18 kişi gözaltına alındı.
Olaya karışan 11 şüpheli 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti', 7 şüpheli (mükerrer) 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin tutuklu bulunduğu olayla ilgili, ayrıca 21 şahıs hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak' suçundan cumhuriyet savcısının talimatı ile adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.
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