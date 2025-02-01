Video Yaşam Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video

Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video

01.02.2025 | 13:41

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde yapılan çalışmalarda 15,5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada," Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde araç ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı duyumu alınmıştır. Duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, şüpheli aracı Esendere-Yüksekova karayolunda tespit edip durdurmuşlardır. Araçta yapılan detaylı aramada; 15, 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ile mal güvenliğinin sağlanması ve zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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