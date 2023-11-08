Kaçak sigaraya dev operasyon: 8 sigara imalathanesi deşifre oldu | Video
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda yüzbinlerce makaron, kilolarca tütün ele geçirilerek 8 sigara imalathanesi deşifre oldu.
Operasyonda 8 sigara imalathanesi deşifre edilerek şüpheli 18 şahıs hakkında 5607 SKM ve 4733 SKM suçlarından yasal işlem yapıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
Kaçak sigaraya dev operasyon: 8 sigara imalathanesi deşifre oldu | Video 08.11.2023 | 11:47
04:46
2 kişiyi hayattan koparan feci kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 08.11.2023 | 11:25
00:46
E-5 Karayolu’nda makas terörü kamerada | Video 08.11.2023 | 11:28
00:52
İstanbul'da 67 firari hükümlü yakalandı | Video 08.11.2023 | 10:48
03:13
01:03
00:55
Kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandırdılar: 1'i kadın 4 gözaltı | Video 08.11.2023 | 10:55
04:37
Otomobilinde saldırıya uğrayan sürücü, araçlara çarparak kaçtı | Video 08.11.2023 | 10:50
08:39
Suni çiçeği yakarak koparmak isterken oteli yaktı | Video 08.11.2023 | 10:09
03:21
04:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 08.11.2023 | 10:37
00:46
Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı | Video 08.11.2023 | 10:37
02:46
Tamire getirilen tabletin bataryası böyle patladı | Video 08.11.2023 | 10:09
00:15
Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video 08.11.2023 | 09:05
01:02
İstanbul’da firari FETÖ şüphelilerine operasyon: 13 gözaltı | Video 08.11.2023 | 09:49
00:30
Savrulan kamyonet otobanda yürekleri ağza getirdi | Video 08.11.2023 | 09:49
00:58
Balıkesir’den çaldığı servis aracını Bursa’da bırakıp kaçtı | Video 08.11.2023 | 09:03
02:33
00:24
1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.11.2023 | 08:59