Video Yaşam Kadıköy'de seyir halindeyken panelvan tipi araç alev topuna döndü | Video
Kadıköy'de seyir halindeyken panelvan tipi araç alev topuna döndü | Video

Kadıköy'de seyir halindeyken panelvan tipi araç alev topuna döndü | Video

02.09.2025 | 12:40

Kadıköy'de seyir halinde bulunan Mercedes marka panel tipi araç alev alev yandı. Tamamen yanan araçtan geriye hurda yığını kaldı.

Olay saat 11.00 sırlarında Acıbadem Mahallesi Dinlenç Caddesi Koşuyolu Köprüsü altı yakınlarında meydana geldi. Y.Y. idaresindeki 34 RC 4226 plakalı Mercedes marka Panelvan tipi aracın motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü hemen araçtan indi. Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yanan aracı söndürdü. Alev alev yanan araçtan geriye sadece hurda yığını kaldı. Yangında can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
