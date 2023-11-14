Video Yaşam Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 tutuklama | Video
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 tutuklama | Video

Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 tutuklama | Video

14.11.2023 | 16:22

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri il geneli 25 farklı adreste narkotik operasyonları düzenledi. Yapılan operasyonlarda 219 gram kubar esrar,103 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 8 gram eroin, 14 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 45 şüpheliden 7'si tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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