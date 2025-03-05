Video Yaşam Kalp krizi geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi | Video
Kalp krizi geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi | Video

Kalp krizi geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi | Video

05.03.2025 | 12:23

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren 40 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

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İlçede kalp krizi geçiren Selma Zümrüt (40), Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesine götürüldü. Zümrüt, ileri tetkik ve tedavi için Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. İlçeden ambulans helikopterle alınan Zümrüt, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Zümrüt, hastaneye sevk edildi.
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