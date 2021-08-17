Kalp Yarası 8. Yeni Bölüm ( 23 Ağustos 1021 Pazartesi) Fragmanı yayınlandı izle! Büyük sır ortaya çıkıyor

atv Kalp Yarası 8. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Bazı şeyler var bilmiyorsun!"

Kalp Yarası 8.Bölüm'de neler olacak?

"Bazı şeyler var bilmiyorsun!"

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.