"Kamuda işe koyma" şebekesine operasyon | Video
Batman'da kamu kurumlarında ücret karşılığı işe koyma vaadi ile vatandaşları yaklaşık 30 milyon lira dolandıran şebekeye düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.
