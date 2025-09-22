Video Yaşam "Kamuda işe koyma" şebekesine operasyon | Video

"Kamuda işe koyma" şebekesine operasyon | Video

22.09.2025 | 14:01

Batman'da kamu kurumlarında ücret karşılığı işe koyma vaadi ile vatandaşları yaklaşık 30 milyon lira dolandıran şebekeye düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında işe girmek isteyen şahıslara belli bir ücret karşılığında işe yerleştirmek vaadi ile çok sayıda kişiden yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde eden 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların güvenilirliği artırmak için özel ofis tuttukları ve işe girmek isteyen kişileri buraya getirerek telefonda Bakan, milletvekili gibi kişiler ile konuşuyormuş gibi yaparak güvenilirliklerini artırdıkları, ayrıca şahıslara birçok Bakanlığa ait sahte atama belgesi düzenledikleri belirlendi. Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 150 adet sahte atama belgesi ele geçirildi. Sorgulamalarda ve ifade tutanaklarında şüphelilerin işe girmek için para ödeyen şahısları sonrasında tehdit ettikleri ve şikayetçi olmamaları için baskı yaptıkları ortaya çıkarıldı. Şüpheli 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ATM’den para çeken kadını gasp etmeye çalışan kişi gözaltına alındı | Video 00:18
ATM’den para çeken kadını gasp etmeye çalışan kişi gözaltına alındı | Video 22.09.2025 | 14:01
Kamuda işe koyma şebekesine operasyon | Video 01:07
"Kamuda işe koyma" şebekesine operasyon | Video 22.09.2025 | 14:01
Sokak ortasında dehşet! 3 kadın, kucağında çocuğu olan anneyi tekme tokat dövdü | Video 00:47
Sokak ortasında dehşet! 3 kadın, kucağında çocuğu olan anneyi tekme tokat dövdü | Video 22.09.2025 | 14:00
Kaçak elektrik çeken şahıs Dicle Elektrik ekiplerine saldırdı | Video 00:32
Kaçak elektrik çeken şahıs Dicle Elektrik ekiplerine saldırdı | Video 22.09.2025 | 14:00
16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çeken şüpheli darbedildi | Video 00:24
16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çeken şüpheli darbedildi | Video 22.09.2025 | 11:11
Yabancı uyruklu şahıs arkadaşının kafasında sürahi kırdı | Video 01:23
Yabancı uyruklu şahıs arkadaşının kafasında sürahi kırdı | Video 22.09.2025 | 10:30
Fıtık sandığı ağrı, kalp krizinin habercisi çıktı! O anlar kamerada | Video 06:11
Fıtık sandığı ağrı, kalp krizinin habercisi çıktı! O anlar kamerada | Video 22.09.2025 | 10:30
Balıkesir Sındırgı’daki deprem kamerada | Video 00:35
Balıkesir Sındırgı'daki deprem kamerada | Video 22.09.2025 | 10:30
Kar ve fırtına çobanı yaylada yakaladı! Sürüsüyle mahsur kalan çoban kurtarıldı | Video 03:14
Kar ve fırtına çobanı yaylada yakaladı! Sürüsüyle mahsur kalan çoban kurtarıldı | Video 22.09.2025 | 10:30
Bursa’da sünnet düğününde kalabalık grup arasında çıkan kavga kamerada | Video 00:12
Bursa’da sünnet düğününde kalabalık grup arasında çıkan kavga kamerada | Video 22.09.2025 | 10:30
Kuyumcuları sahte altınla dolandırdılar, yakalandılar | Video 01:39
Kuyumcuları sahte altınla dolandırdılar, yakalandılar | Video 22.09.2025 | 10:30
Bodrum’da hesap kavgasında kafeyi kurşun yağmuruna tuttular | Video 02:13
Bodrum’da hesap kavgasında kafeyi kurşun yağmuruna tuttular | Video 22.09.2025 | 09:05
Diyarbakır’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 05:51
Diyarbakır'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 22.09.2025 | 09:05
Milyoner’de heyecan dolu anlar! Bakın 200 bin TL’lik o soruya ne cevap verdi! 03:23
Milyoner’de heyecan dolu anlar! Bakın 200 bin TL'lik o soruya ne cevap verdi! 21.09.2025 | 23:17
Milyoner’de heyecan dolu anlar! 02:51
Milyoner’de heyecan dolu anlar! 21.09.2025 | 23:12
Aynı evde yaşadığı babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti | Video 03:29
Aynı evde yaşadığı babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti | Video 21.09.2025 | 14:56
Artvin Borçka’da selin yıktığı tarihi köprünün yıkılma anı kamerada | Video 01:06
Artvin Borçka’da selin yıktığı tarihi köprünün yıkılma anı kamerada | Video 21.09.2025 | 14:56
Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:14
Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.09.2025 | 12:43
Kum zambaklarını koparan yandı! Cezası 557 bin lira | Video 04:20
Kum zambaklarını koparan yandı! Cezası 557 bin lira | Video 21.09.2025 | 12:30
Oyun salonunda dehşet! Okey masasını sallama bıçağı ile dağıttı | Video 01:04
Oyun salonunda dehşet! Okey masasını sallama bıçağı ile dağıttı | Video 21.09.2025 | 12:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY