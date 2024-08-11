Video Yaşam Kandıra'da acı olay! Çaya giren genç boğuldu
Kandıra'da acı olay! Çaya giren genç boğuldu

Kandıra'da acı olay! Çaya giren genç boğuldu

11.08.2024 | 13:31

Kocaeli Kandıra ilçesi Sarısu Plajı yakınlarında meydana gelen üzücü olayda, gece geç saatlerde sahile yakın kesimde bulunan çaya giren 36 yaşındaki Semih Kılıç boğularak hayatını kaybetti.

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