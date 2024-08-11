Kandıra'da acı olay! Çaya giren genç boğuldu
Kocaeli Kandıra ilçesi Sarısu Plajı yakınlarında meydana gelen üzücü olayda, gece geç saatlerde sahile yakın kesimde bulunan çaya giren 36 yaşındaki Semih Kılıç boğularak hayatını kaybetti.
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