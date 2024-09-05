Karadeniz'de Kastamonu açıklarında oluşan hortumlar kamerada
Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında 3 farklı noktada oluşan hortumlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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