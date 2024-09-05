Karadeniz'de Kastamonu açıklarında oluşan hortumlar kamerada 05.09.2024 | 08:29 Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında 3 farklı noktada oluşan hortumlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde Cide ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadeniz üzerindeki 3 farklı noktada hortum oluştu. Denizde bulunan balıkçılar, oluşan hortumları cep telefonları ile görüntüledi. Bir süre sonra etkisini yitiren hortumlar gözden kayboldu.