Karaman’da inşaat kalıbı yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı | Video
Karaman’da inşaat kalıbı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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