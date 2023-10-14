Video Yaşam Karaman’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video
Karaman’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video

Karaman’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video

14.10.2023 | 13:34

Karaman’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen A.S. ile İ.S. isimli kişileri takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramada 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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