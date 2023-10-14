Karaman’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 14.10.2023 | 13:34 Karaman’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen A.S. ile İ.S. isimli kişileri takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramada 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.