"Kargom var" yalanıyla 283 bin lira dolandırdı | Video
Küçükçekmece'de "Türkiye'ye içinde değerli eşyalar olan bir kargo göndereceğim. Ancak bunu göndermem için para lazım" diyen sosyal medya dolandırıcısı, yabancı uyruklu kişiyi 283 bin lira dolandırdı.
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