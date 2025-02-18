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Katil eski nişanlısını adım adım takip etmiş | Video

Katil eski nişanlısını adım adım takip etmiş | Video

18.02.2025 | 16:26

Nevşehir'de, tartıştığı eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ı tüfekle vurduktan sonra intihar eden Mustafa Baltaş'ın kadını adım adım takip ettiği ortaya çıktı. Beyza Akdoğan'ın evine girdikten 6 dakika sonra eve gelen katil güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay gece saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak üzerinde bulunan Eras Sitesi'nde ki bir ikamette meydana gelen olayda, iddiaya göre Mustafa Baltaş (26) ile eski nişanlısı Beyza Akdoğan (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Baltaş, tüfekle Beyza Akdoğan'a ateş açtıktan sonra kendi yaşamına da son vermişti.

Katil Mustafa Baltaş montunun içine sakladığı tüfek ile, eski nişanlısı Beyza Aydoğan'ı adım adım takip ettiği ortaya çıktı. Beyza Aydoğan yaşadığı apartmana girdikten 6 dakika sonra apartmana gelen tatil zanlısı kapıda bir süre cep telefonu ile uğraştıktan sonra içeriye giriyor. O anlar da apartmanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Katil Mustafa Baltaş'ın 6 Şubat depremlerinin ardından yaşadığı Osmaniye'den Nevşehir'e geldiği ve annesi ile birlikte Acıgöl ilçesine yerleştiği öğrenildi. Burada kepçe operatörlüğü yapan Baltaş'ın da sabıka kaydının kabarık olduğu ortaya çıktı. Katil Mustafa Baltaş'ın uyuşturucu kullanmak ve satmak suçlarının yanı sıra, hırsızlık, kasten adam yaralama ve silah taşıma suçlarından birçok sabıkasının olduğu öğrenildi.

Eski nişanlısı tarafından öldürülen Beyza Akdoğan Nevşehir'de toprağa verilirken katil Mustafa Baltaş'ın cenazesinin de Hatay iline gönderileceği öğrenildi.

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