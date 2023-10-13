Kayseri'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video

Edinilen bilgiye göre Kocasinan Bulvarı üzerindeki alt geçitte 38 GA 405, 40 DV 877, 38 NF 009 plakalı otomobiller ile 38 ZR 771 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak alt geçidi trafiğe kapatırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, büyük çapta hasar gören araçlar ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.