Kayseri'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video
Kayseri'nin Kocasinan İlçesinde 1'i kamyonet 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
Kayseri'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 13.10.2023 | 14:21
00:16
00:58
İstanbul’da tramvay durağı boks ringine döndü! O anlar kamerada | Video 13.10.2023 | 13:42
03:08
Nihat Hatipoğlu Gazze’deki zulme sessiz kalmadı: Kan dursun! | Video 13.10.2023 | 13:34
02:43
İstanbul’da film gibi olay: Kredi çıkartamadı diye boynundan vurdu | Video 13.10.2023 | 12:12
02:35
640 kilogram patlayıcı kullanılan yıkımda, 4 bina yerle bir oldu | Video 13.10.2023 | 12:11
00:48
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı | Video 13.10.2023 | 12:11
04:26
Müge Anlı SON BÖLÜM | 13 Ekim 2023 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 13.10.2023 | 11:21
00:31
Şanlıurfa’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı | Video 13.10.2023 | 11:04
00:16
Bağcılar'da İETT otobüsünün lastiklerini bıçakladı! Gözaltına alındı | Video 13.10.2023 | 11:03
01:35
Erzurum’da dolandırıcılık operasyonu: 43 gözaltı | Video 13.10.2023 | 10:22
01:09
Antalya’da silahlı suç örgütüne operasyon: 19 kişi tutuklandı | Video 13.10.2023 | 10:22
01:35
Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 43 gözaltı | Video 13.10.2023 | 09:34
04:21
02:12
Otomobille çarpışan otobüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı | Video 13.10.2023 | 08:53
08:42
00:50
03:02
01:00
2 grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı | Video 13.10.2023 | 08:04
00:30
Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı 12.10.2023 | 21:29