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Kayseri'de FETÖ'ye

Kayseri'de FETÖ'ye "kıskaç" operasyonu: 3 gözaltı | Video

06.06.2024 | 11:22

Kayseri'de polis ekipleri tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen "kıskaç" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında "kıskaç" operasyonu düzenledi. Operasyonda eski polis okulu öğrencisi ve mali hizmetler uzman yardımcısı A.A:, eski polis okulu öğrencisi ve harita mühendisi R.B. ile eski askeri okul öğrenci D.A.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şahıs; emniyete götürüldü.
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