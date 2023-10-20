Video Yaşam Kız meselesi yüzünden liseli genci böyle dövdüler | Video
Kız meselesi yüzünden liseli genci böyle dövdüler | Video

Kız meselesi yüzünden liseli genci böyle dövdüler | Video

20.10.2023 | 14:43

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde liseliler arasında kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada bir genç feci şekilde darp edildi ve bıçaklandı. Olay anına ilişkin kaydedilen görüntülerde gencin defalarca tekmelendiği görülürken, küfürlerin de havada uçuştuğu duyuldu.

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Olay, Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) meydana geldi. İddiaya göre, aynı okulda eğitim gören gençler kız meselesi sebebiyle sosyal medyadan tartıştı. Gençler tartışmanın büyümesiyle buluştu. M.S. isimli genç feci şekilde darp edildi ve bıçaklandı. O anlar bir başka genç tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde M.S.'ye iki kişinin saldırdığı, daha sonra saldırganlara bir gencin daha dahil olduğu, M.S.'yi tekmeledikleri ve defalarca vurdukları görüldü. Aynı zamanda görüntülerde M.A.G.'ya küfür ve hakaret edildiği de duyuldu. Feci şekilde darp edilen M.S., M.A.G. tarafından bıçaklandı. Hafif şekilde yaralanan M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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