Kız meselesi yüzünden liseli genci böyle dövdüler | Video
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde liseliler arasında kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada bir genç feci şekilde darp edildi ve bıçaklandı. Olay anına ilişkin kaydedilen görüntülerde gencin defalarca tekmelendiği görülürken, küfürlerin de havada uçuştuğu duyuldu.
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