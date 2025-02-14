Video Yaşam Kocaeli polisinden sahte içki operasyonu | Video
Kocaeli polisinden sahte içki operasyonu | Video

Kocaeli polisinden sahte içki operasyonu | Video

14.02.2025 | 08:26

Kocaeli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 315 şişe sahte içki ele geçirildi.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmasında İzmit ilçesinde iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 315 şişe sahte içki ele geçirildi.

3 şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlemler yapıldı.

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