Video Yaşam Kocaeli’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video
Kocaeli’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video

Kocaeli’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video

01.11.2023 | 12:25

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde işçi servisinin yol kenarında duran otomobile çarpması neticesinde meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

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Kaza, 06.30 sıralarında Şekerpınar Mahallesi D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D idaresindeki işçi servisi, yol kenarında duran İ.C. hakimiyetindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yol kenarındaki yeşillik alana devrildi. Kazada, 9 işçi, otomobildeki 3 kişi ve 2 sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 14 yaralı, çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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