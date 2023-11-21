Kocaeli'de koca dehşeti: Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı! | Video
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, tartıştığı karısını tabanca ile ateş ederek öldürdü, oğlunu ise yaraladı.
Kezban G.'nin cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Morgu'na kaldırılacak.
Polis şüpheli Bahri G.'yi arıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
Kocaeli'de koca dehşeti: Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı! | Video 21.11.2023 | 10:22
01:13
Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki köylere kar yağdı | Video 21.11.2023 | 10:21
00:43
Alman vatandaşları dolandıranlara operasyon: 7 gözaltı | Video 21.11.2023 | 10:19
05:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Kasım 2023 Salı atv izle! | Video 21.11.2023 | 10:27
05:05
03:17
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 21.11.2023 | 09:53
01:09
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı | Video 21.11.2023 | 09:24
01:09
Bahçelievler’de motosiklet hırsızları kamerada | Video 21.11.2023 | 09:41
05:11
Otobüsün altında kalan kadın feci şekilde can verdi | Video 21.11.2023 | 09:00
00:59
Kozan'da polisten 'narko alan' uygulaması | Video 21.11.2023 | 09:03
01:35
02:49
00:48
Onarılmayı bekleyen iş yerinde yangın | Video 21.11.2023 | 08:39
04:46
Fethiye’de plaj temizliği 20.11.2023 | 19:53
00:11
19 yaşındaki tatlıcı başından vuruldu 20.11.2023 | 17:58
01:04
Adıyaman’da silahlı kavga: 2 yaralı | Video 20.11.2023 | 17:09
04:39
Gazze'de katledilen çocuklar için Beyoğlu'nda özel gösterim | Video 20.11.2023 | 16:42
01:12
Ayasofya’da kedi sevdiği video ile viral olan Ahmet amca ortaya çıktı 20.11.2023 | 15:26
09:43
Dominik Cumhuriyeti'nde sel felaketi: 21 ölü | Video 20.11.2023 | 13:45
04:35
Akrabasını yol ortasında bıçaklayarak böyle öldürdü | Video 20.11.2023 | 13:44