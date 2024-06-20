Kocaeli'de korkutan yangın! Tek katlı ev alev topuna döndü | Video
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev alev topuna döndü. Alevler tüm evi sararken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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