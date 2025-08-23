Kocaeli'de orman yangını! Alevler evlere de sıçradı | Video 23.08.2025 | 13:18 Kocaeli'nin Derince ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale sürerken, yangın bazı evlere de sıçradı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi 17 Ağustos Deprem Şehitliği arkasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arasöz, sağlık, polis ve helikopter sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Havadan ve karadan yapılan müdahale sürerken, yangın, bölgede bulunan bazı evlere de sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.Yangın, drone ile havadan görüntülendi.