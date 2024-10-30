Kocaeli'de terk edilmiş aracın aranan sahibi baraj gölünde ölü bulundu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı mevkiinde, park halinde terk edilmiş bir araç ve yanında bulunan elbiseler üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, kayıp olarak aranan Abdülkadir Ceylani Sapmaz'dan kötü haber geldi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin gölet çevresinde ve su altında yaptığı yoğun aramalar sonucunda, 35 yaşındaki Abdülkadir Ceylani Sapmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.