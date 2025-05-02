Video Yaşam Kontrolden çıkan araç ormana uçtu! 1 ölü, 3 yaralı | Video
Kontrolden çıkan araç ormana uçtu! 1 ölü, 3 yaralı | Video

Kontrolden çıkan araç ormana uçtu! 1 ölü, 3 yaralı | Video

02.05.2025 | 10:29

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alana uçan suv araçta 1 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 07.30 sıralarında Mezit boğazında meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Savaş Büyükkaya (46) idaresindeki 68 FH 275 plakalı suv araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ormanlık alana uçtu. Kaza sonucu sürücü Savaş Büyükkaya hayatını kaybederken araçtaki yolcular Gülşah E. (33), Maya B. (8) ile Melisa B. (6) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.
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