Video Yaşam Konya'da suç örgütüne yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video
Konya'da suç örgütüne yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video

Konya'da suç örgütüne yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video

01.11.2023 | 14:21

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri, yağma, kasten yaralama gibi olayları gerçekleştirdiği belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri çeşitli tarihlerde meydana gelen yağma, kasten yaralama, 6136 S.K.M. olayları ile ilgili organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, Barış G., Ali A., Sadettin K., Mehmet K., Emre T., Taner B., Serkan Ç., Bülent Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak çeşitli adreslere düzenlenen baskınlarda 5 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konya’da suç örgütüne yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 00:16
Konya'da suç örgütüne yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 01.11.2023 | 14:21
Gaziantep’te 1 aylık uyuşturucu operasyonlarında 191 tutuklama | Video 00:58
Gaziantep'te 1 aylık uyuşturucu operasyonlarında 191 tutuklama | Video 01.11.2023 | 14:02
İnegöl’de 2 özel halk otobüsü çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:33
İnegöl'de 2 özel halk otobüsü çarpıştı: 3 yaralı | Video 01.11.2023 | 13:49
Falezlerde ölü bulunan 13 yaşındaki Aylin’in cenazesi gözyaşları arasında adli tıptan alındı | Video 04:21
Falezlerde ölü bulunan 13 yaşındaki Aylin'in cenazesi gözyaşları arasında adli tıptan alındı | Video 01.11.2023 | 13:13
İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon: 5 kişi gözaltına alındı | Video 06:12
İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon: 5 kişi gözaltına alındı | Video 01.11.2023 | 12:26
Tankerden sızan hidrojen gazı korkuttu | Video 00:30
Tankerden sızan hidrojen gazı korkuttu | Video 01.11.2023 | 12:25
Bitlis’te çok sayıda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video 00:26
Bitlis’te çok sayıda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video 01.11.2023 | 12:26
Kocaeli’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video 00:33
Kocaeli’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video 01.11.2023 | 12:25
Sultanbeyli ve Pendik’te tefecilik operasyonu: 11 kişi yakalandı | Video 02:11
Sultanbeyli ve Pendik’te tefecilik operasyonu: 11 kişi yakalandı | Video 01.11.2023 | 12:18
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 05:43
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 01.11.2023 | 12:21
Sahara ve Ilgar geçidinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi | Video 01:20
Sahara ve Ilgar geçidinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi | Video 01.11.2023 | 12:19
9 yaşındaki çocuğa hakaret edip biber gazıyla böyle saldırdı! | Video 00:27
9 yaşındaki çocuğa hakaret edip biber gazıyla böyle saldırdı! | Video 01.11.2023 | 12:22
Diyarbakır’da ‘mercek operasyonu’: 132 tutuklama | Video 00:45
Diyarbakır’da ‘mercek operasyonu’: 132 tutuklama | Video 01.11.2023 | 12:18
Ankara’da kanuna aykırı yollarla üretilen 20 ton sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirildi | Video 01:02
Ankara'da kanuna aykırı yollarla üretilen 20 ton sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirildi | Video 01.11.2023 | 12:18
SON DAKİKA: Engin Polat hastanede bacak bacak üstüne atınca polis tarafından böyle uyarıldı! 00:29
SON DAKİKA: Engin Polat hastanede bacak bacak üstüne atınca polis tarafından böyle uyarıldı! 01.11.2023 | 11:47
Maltepe’de motosiklet ticari taksiye arkadan çarptı: 1 ağır yaralı | Video 01:04
Maltepe'de motosiklet ticari taksiye arkadan çarptı: 1 ağır yaralı | Video 01.11.2023 | 09:10
Şişli’de iş merkezinde yangın | Video 01:56
Şişli'de iş merkezinde yangın | Video 01.11.2023 | 09:12
Kartal’da bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu | Video 02:13
Kartal'da bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu | Video 01.11.2023 | 09:08
Ümraniye’de trafik magandası korna çalan aracı böyle yumrukladı | Video 00:22
Ümraniye'de trafik magandası korna çalan aracı böyle yumrukladı | Video 01.11.2023 | 09:08
SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat’ın evden gözaltına alınma anı kamerada 01:50
SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat'ın evden gözaltına alınma anı kamerada 01.11.2023 | 09:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA