Video Yaşam Konya'da uyuşturucu operasyonları: 54 tutuklama | Video
Konya'da uyuşturucu operasyonları: 54 tutuklama | Video

Konya'da uyuşturucu operasyonları: 54 tutuklama | Video

06.03.2025 | 11:25

Konya'da polis ekipleri son 15 gün içerisinde il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, saman balyaları, çuval ve gizli bölmelerden çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsuru ele geçirirken, 133 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 54 kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde son 15 gün içerisinde 71 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, saman balyaları, çuval ve gizli bölmelerden 109 bin adet uyuşturucu hap, bin 500 gram sentetik kannabinoid, bin 420 gram metamfetamin, 170 gram kokain, 77 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve bir miktar esrar, eroin ve skunk maddeleri, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 8 adet hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 114 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği belirlenen 292 bin 540 TL'ye de el konuldu.

OPERASYONLARDA 54 KİŞİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçlarından düzenlenen 71 farklı operasyonda 133 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 84 kişi ifadelerinin ardından, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 34 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7 kişinin işlemleri ise devam ediyor. Ayrıca uyuşturucu suçlarından aranan 35 kişi yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 35 kişiden 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam tutuklu sayısı 54 oldu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR
Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, halkın desteğiyle bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı. Konya halkının huzur ve güvenliğini sağlamak adına yürütülen operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaş’ta feci kaza! Glasgow Rangers taraftarı hayatını kaybetti | Video 01:02
Beşiktaş'ta feci kaza! Glasgow Rangers taraftarı hayatını kaybetti | Video 06.03.2025 | 12:57
Esenyurt’ta tırın önünü kesen trafik magandası kamerada | Video 00:17
Esenyurt’ta tırın önünü kesen trafik magandası kamerada | Video 06.03.2025 | 12:38
Osmaniye’de vinç devrildi: 1 ölü | video 00:34
Osmaniye'de vinç devrildi: 1 ölü | video 06.03.2025 | 12:38
Kazaya karışan otomobil iş yerine girdi! O anlar kamerada | Video 03:02
Kazaya karışan otomobil iş yerine girdi! O anlar kamerada | Video 06.03.2025 | 12:27
Elazığ’da yolda yürürken maymun buldu | Video 00:36
Elazığ'da yolda yürürken maymun buldu | Video 06.03.2025 | 12:06
Dron gören masum işçi kamerada! Süpürgeyle kovaladı | Video 00:47
"Dron gören masum işçi" kamerada! Süpürgeyle kovaladı | Video 06.03.2025 | 12:06
Terlikle pide tezgahının üstünde üretim yapılan fırına 105 bin TL ceza | Video 01:29
Terlikle pide tezgahının üstünde üretim yapılan fırına 105 bin TL ceza | Video 06.03.2025 | 12:06
Kayıp Ece Gürel Belgrad Ormanı’nda sağ olarak bulunmuştu! Ailesi konuştu: Uyumadık, yemek yemedik | Video 09:15
Kayıp Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunmuştu! Ailesi konuştu: "Uyumadık, yemek yemedik" | Video 06.03.2025 | 12:02
Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ormandan çıkarılış görüntüleri | Video 08:04
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ormandan çıkarılış görüntüleri | Video 06.03.2025 | 11:52
Narkotik şüphelisi 2 şahıs böyle yakalandı | Video 01:04
Narkotik şüphelisi 2 şahıs böyle yakalandı | Video 06.03.2025 | 11:27
Konya’da uyuşturucu operasyonları: 54 tutuklama | Video 01:12
Konya'da uyuşturucu operasyonları: 54 tutuklama | Video 06.03.2025 | 11:25
Arkadaşını 3 bin lira alacağı için öldürdü! | Video 00:43
Arkadaşını 3 bin lira alacağı için öldürdü! | Video 06.03.2025 | 11:04
Motosikletli saldırgan 2 kişiye kurşun yağdırdı: 9 tutuklama | Video 01:18
Motosikletli saldırgan 2 kişiye kurşun yağdırdı: 9 tutuklama | Video 06.03.2025 | 10:49
Marketten veresiye alkol isteyen cezaevi firarisi, alamayınca bıçak çekip mermer fırlattı! O anlar kamerada | Video 07:02
Marketten veresiye alkol isteyen cezaevi firarisi, alamayınca bıçak çekip mermer fırlattı! O anlar kamerada | Video 06.03.2025 | 10:41
Müge Anlı açıkladı! Ece Gürel, eşyalarının 9 metre uzağında bulunmuş! | Video 04:15
Müge Anlı açıkladı! "Ece Gürel, eşyalarının 9 metre uzağında bulunmuş!" | Video 06.03.2025 | 10:41
Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan dolmuş şoförü hayatını kaybetti | Video 01:35
Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan dolmuş şoförü hayatını kaybetti | Video 06.03.2025 | 10:40
Kutsal emanet Hırka-i Şerif’in ziyaret hazırlıklarında sona gelindi | Video 03:38
Kutsal emanet Hırka-i Şerif'in ziyaret hazırlıklarında sona gelindi | Video 06.03.2025 | 10:37
Hasarlı bina, yıkım esnasında tarihi hamamın üzerine devrildi | Video 03:44
Hasarlı bina, yıkım esnasında tarihi hamamın üzerine devrildi | Video 06.03.2025 | 10:37
Kutsal emanet Hırka-i Şerif’in ziyaret hazırlıklarında sona gelindi | Video 03:38
Kutsal emanet Hırka-i Şerif'in ziyaret hazırlıklarında sona gelindi | Video 06.03.2025 | 10:28
Adana’da torbacı operasyonu: 6 tutuklama | Video 01:42
Adana'da torbacı operasyonu: 6 tutuklama | Video 06.03.2025 | 10:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY