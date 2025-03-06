Konya'da uyuşturucu operasyonları: 54 tutuklama | Video
Konya'da polis ekipleri son 15 gün içerisinde il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, saman balyaları, çuval ve gizli bölmelerden çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsuru ele geçirirken, 133 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 54 kişi tutuklandı.
OPERASYONLARDA 54 KİŞİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçlarından düzenlenen 71 farklı operasyonda 133 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 84 kişi ifadelerinin ardından, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 34 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7 kişinin işlemleri ise devam ediyor. Ayrıca uyuşturucu suçlarından aranan 35 kişi yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 35 kişiden 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam tutuklu sayısı 54 oldu.
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR
Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, halkın desteğiyle bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı. Konya halkının huzur ve güvenliğini sağlamak adına yürütülen operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.
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