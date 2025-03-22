Köye inen kurtlara tek başına karşı koyan köpek kamerada | Video 22.03.2025 | 14:02 Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı Köyü’nde, aç kalan kurtlar köye indi. Köyde bulunan bir köpek, cesurca kurtlara karşı koyarak mücadele etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde yiyecek arayışıyla köye inen kurtlar, köyün çevresinde bulunan tavuk ve diğer hayvanları tehdit etmeye başladı. Durumu fark eden köydeki bir köpek, tek başına kurtlarla mücadeleye girişerek onları köy sınırlarından uzaklaştırmayı başardı.O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.