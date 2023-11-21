Küçükçekmece’de iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Küçükçekmece’de iddiaya göre 5 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairede bir araya gelen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma da iki kişi camdan atladı. Olay da bir kişi yere düşerek hayatını kaybederken, diğer kişide 2'nci katta bulunan klimanın üzerine düştü. Evde bulunan diğer kişilerin kaçma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.