Video Yaşam Kulübede bağlı olan köpeği çaldılar | Video
Kulübede bağlı olan köpeği çaldılar | Video

Kulübede bağlı olan köpeği çaldılar | Video

12.12.2023 | 10:38

Avcılar'da kulübede bağlı olan American Bully cinsi iki yaşındaki köpek,  iki kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 2 Aralık Cumartesi günü Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede bulunan kulübede bağlı olan köpek, 2 kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta yürüyen biri kapüşonlu iki kişi, köpeğin bağlı bulunduğu kulübeye yaklaşıyor, bir süre etrafta dolaşanlardan biri kulübede bağlı olan köpeğin ipini çözerek koşmaya başlıyor. Köpekte onlarla birlikte koşarak uzaklaşıyor.

Köpeğin çalınmasından yaklaşık 20 dakika sonra eve geldiğini belirten Koray Aluç, "Köpeğimiz dış görünümü ile ürkütücü. Ancak, daha önceden huyunu-suyunu tanıyor olabilirler. Normalde başkasının yanına gitmez. Ağır olduğu için duvarın üstüne taşıyamayınca, ipini çözüp koşarak götürüyorlar. Ben çalınmasından 20 dakika sonra geldim. Araba ile gittikleri yöne doğru aradık ancak bulamadık. Görenlerin söylediğine göre Avcılar metrobüs durağında görülüyor. Metrobüse bindirmeye çalışıyorlar, binmiyor. Onun üzerine serbest bırakıldığı söylendi. Avcılar'ın her yerini aradım. Sokak sokak arıyoruz. Arkadaşlarıma, çevreme herkese haber saldım. Bebekliğinden bu yana ben büyüttüm. Üç kızım her gün onunla ilgilendi. Her gün bulundu mu? diye soruyorlar" dedi.

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