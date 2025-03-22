Kütahya’da apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi | Video
Kütahya’da 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek, evde oluşan maddi hasarın büyümesini engelledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:14
Çöp kamyonu dehşeti yaşatmıştı! Acı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.03.2025 | 10:34
01:31
01:42
Kütahya’da apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi | Video 22.03.2025 | 09:50
01:02
Sungurlu'da dinlenme tesisinde korkutan yangın! O anlar kamerada | Video 22.03.2025 | 09:50
00:59
Gözleri kararan sürücü, park halindeki üç araca çarptı | Video 21.03.2025 | 15:56
00:25
01:07
Küçükçekmece'de araca silahlı saldırı! 1 ölü | Video 21.03.2025 | 13:07
00:23
Kırıkkale'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı | Video 21.03.2025 | 12:57
00:30
Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama | Video 21.03.2025 | 12:40
00:27
01:20
01:11
Sosyal medya üzerinden kar etme vaadiyle 8 milyon kapora topladılar | Video 21.03.2025 | 11:40
01:26
00:13
Diyarbakır'da bir kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 21.03.2025 | 10:37
00:39
Hırsızlık şüphelileri saklandıkları adreslerde yakalandı | Video 21.03.2025 | 10:33
00:17
01:35
Sakarya'da evin çatısı alev topuna döndü! Mahalleli sokağa döküldü | Video 21.03.2025 | 08:23
00:25
6 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 10 tutuklama | Video 21.03.2025 | 08:22
01:01
Yolda yürürken araçtan açılan ateş sonucu yaralandı | Video 21.03.2025 | 08:21
00:21
Trafiği tehlikeye atan motosikletli yakalandı | Video 21.03.2025 | 08:21