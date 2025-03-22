Video Yaşam Kütahya’da apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi | Video
Kütahya’da apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi | Video

Kütahya’da apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi | Video

22.03.2025 | 09:50

Kütahya’da 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

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Yangın, 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 4'üncü katında S.Ç.'ye ait dairede başlayan yangın kısa sürede tüm binayı etkiledi. Yoğun duman nedeniyle apartmanın üst katlarında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Daha sonra kontrol amaçlı Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek, evde oluşan maddi hasarın büyümesini engelledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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