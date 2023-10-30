Kuyuya düşen keçi kepçeyle kurtarıldı | Video
Denizli’nin Çal ilçesinde 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen keçi, mahalledeki vatandaşlar ve sahibi tarafından kepçeyle kurtarıldı.
Otlatmak için gittiği arazide keçiyi aramaya başlayan Demirhan, dağlık ve ormanlık alanda Keçiyi 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü fark etti.
Keçiyi kuyudan çıkaramayan Demirhan komşularından ve mahalleliden yardım istedi. Bölgeye traktör ve kepçeyle yardım için gelen mahalleli, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İple kuyuya sarkan keçinin sahibi, 1 saatlik çalışmanın ardından traktörün arkasında bulunan kepçe yardımıyla keçiyi halata bağlayarak keçiyi sağ salim kuyudan çıkardı.
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