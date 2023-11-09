Lösemiden hayatını kaybeden asker, toprağa verildi | Video
ANKARA'da lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Emirhan Güven (22), memleketi Zonguldak'ta düzenlenen askeri tören sonrası toprağa verildi.
'ALLAH'IM YAVRUMA YETİŞEMİYORUM'
Baba Fahrettin, ağabeyler Mehmet ve Emre Güven, Türk bayrağına sarılı tabutun başında taziyeleri kabul etti. Anne Kevser Güven de "Yavruma yetişemiyorum, yavrumu geri çeviremiyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Allah'ım, yavruma yetişemiyorum. Bana çok büyük acı verdin Allah'ım; dayanamıyorum" diyerek ağıt yaktı. Aileyi, yakınları teselli etmeye çalıştı. Emirhan Güven?in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yeşilköy'deki aile mezarlığında toprağa verildi.
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