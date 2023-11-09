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Lösemiden hayatını kaybeden asker, toprağa verildi | Video

Lösemiden hayatını kaybeden asker, toprağa verildi | Video

09.11.2023 | 15:48

ANKARA'da lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Emirhan Güven (22), memleketi Zonguldak'ta düzenlenen askeri tören sonrası toprağa verildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yaptığı birliğinde 25 Ağustos'ta rahatsızlanan Piyade Sözleşmeli Er Emirhan Güven, hastaneye kaldırıldı. Buradan Ankara'ya sevk edilen Güven'e, 29 Ağustos'ta lösemi teşhisi konuldu. Güven, dün 85 gün süren yaşam mücadelesi kaybetti. Güven'in cenazesi, memleketi Zonguldak'a getirildi. Güven için Ereğli ilçesi Ormanlı beldesinde askeri tören düzenlendi. Törene; Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

'ALLAH'IM YAVRUMA YETİŞEMİYORUM'
Baba Fahrettin, ağabeyler Mehmet ve Emre Güven, Türk bayrağına sarılı tabutun başında taziyeleri kabul etti. Anne Kevser Güven de "Yavruma yetişemiyorum, yavrumu geri çeviremiyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Allah'ım, yavruma yetişemiyorum. Bana çok büyük acı verdin Allah'ım; dayanamıyorum" diyerek ağıt yaktı. Aileyi, yakınları teselli etmeye çalıştı. Emirhan Güven?in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yeşilköy'deki aile mezarlığında toprağa verildi.
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