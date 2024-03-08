"Mahzen-3" operasyonunda yakalanan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı | Video 08.03.2024 | 16:16 Osmaniye’de iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen “Mahzen-3” operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 2 ayrı yerel organize suç örgütünün" silah ve uyuşturucu ticaretinden kaynaklı" çıkar çatışması sonucu 94 olayı tespit edilip, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde aralarında suç örgütü elebaşları Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın da bulunduğu 5'i kadın 52 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken suç örgütü elebaşları Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ında aralarında bulunduğu 39 zanlı tutuklandı, 11'i adli kontrol olmak şartıyla serbest bırakıldı.Şüphelilerin iş yerlerini kurşunlaması, bir kişiyi darp etmesi, silahlı saldırı ve çatışma anları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde dava dosyasında yerini aldı.