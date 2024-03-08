"Mahzen-3" operasyonunda yakalanan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı | Video
Osmaniye’de iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen “Mahzen-3” operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken suç örgütü elebaşları Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ında aralarında bulunduğu 39 zanlı tutuklandı, 11'i adli kontrol olmak şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin iş yerlerini kurşunlaması, bir kişiyi darp etmesi, silahlı saldırı ve çatışma anları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde dava dosyasında yerini aldı.
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