Makas atan sürücü zincirleme kazaya sebep oldu | Video 21.04.2025 | 12:40 Bursa'da iddiaya göre makas atan sürücü zincirleme kazaya sebep oldu. O anlar araç içi kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı Acemler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil makas atmaya başladı. Makas atan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak seyir halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Kaza anı, saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, yaşanan olayda sürücüler hafif yaralandı.