Malatya'da 3 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi | Video 13.08.2024 | 16:02 Malatya'nın Battalgazi ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığı tespit edilen iki adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 kilo 700 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 106 adet tabanca fişeği ile 4 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.Olayda 2 zanlı gözaltına alındı.