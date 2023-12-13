Malatya’da 'Kafes operasyonu': 13 gözaltı | Video

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ticareti yapan ve suç örgütlerine yönelik kafes -18 operasyonu düzenledi. Eşzamanlı birden çok adrese düzenlenen operasyonda 8 tabanca, 7 tüfek ele geçirilmiştir.Operasyonlarda 13 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.