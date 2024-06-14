Video Yaşam Maltepe’de pes dedirten hırsızlık kamerada: Önce sevdi, sonra çaldı | Video
Maltepe’de pes dedirten hırsızlık kamerada: Önce sevdi, sonra çaldı | Video

Maltepe’de pes dedirten hırsızlık kamerada: Önce sevdi, sonra çaldı | Video

14.06.2024 | 11:40

Maltepe’de cadde yürüyen bir şahıs sevme bahanesiyle yanına çağırdığı kediyi çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay geçtiğimiz gün Maltepe'de Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddeye yürüyen kimliği belirsiz bir şahıs esnafın yaklaşık 2.5 aydır baktığı Gece isimli kediyi dükkanın önünde fark etti. Kediyi sevme bahanesiyle yanına çağıran şahıs daha sonra kucakladığı Gece isimli kediyi çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"SEVME BAHANESİYLE ÇALDI, ESNAFLAR OLARAK KORKUYORUZ"
Mahalle esnafı İrem Genç, " Mahalle esnafı olarak gece isimli kedimize yaklaşık 2.5 aydır bakıyorduk. Yolda geçen bir şahıs sevme bahanesiyle kediye yaklaşıyor. Önce yemek tarzı bir şey veriyor daha sonra dükkandan kediyi zorla çekerek alıyor. Şiddetli bir şekilde bacağından tutarak alıyor. Esnaf olarak hepimiz üzgünüz. Yetkililerden bu şahısın bulunmasını istiyoruz. Bizde korkuyoruz. İnşallah bir yuva bulmuştur diye umuyoruz ama adamın alışından da şüpheliyiz" diye konuştu.
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