Manisa'da plastik fabrikasında korkutan yangın | Video
Manisa'da mobilyalara plastik ayak üreten bir fabrikada sigortadan çıkan kıvılcım sonrası başlayan yangın fabrikayı kullanılamaz hale getirildi. 25 kişinin çalıştığı fabrika işyeri sahibi tarafından hemen boşaltılırken güçlükte kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor
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